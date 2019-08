Carlsen tapte dramatisk omspill: – Jeg var ikke i nærheten

NTB Sport

Etter et dramatisk omspill, som ikke lot seg avgjøre etter to partier med hurtigsjakk, måtte årets Sinquefield Cup avgjøres med to partier lynsjakk.

Der var det Ding Liren som var sterkest. Kineseren vant begge partiene.

– Han var mye bedre enn meg i dag, så han vant fortjent, sa nordmannen i et intervju med arrangøren etter kampen.

– Jeg hadde en vanskelig dag og klarte ikke finne noe. Jeg tenkte for lenge og forsvarte meg for det meste på brettet. Jeg var ikke i nærheten, sa en tydelig skuffet Carlsen.

Tok seg for god tid

I det første partiet med lynsjakk startet nordmannen med svarte brikker og Carlsen tok seg i overkant god tid med trekkene. Etter 14 trekk var nordmannen nede i halvannet minutt igjen på klokka, mens Liren fortsatt sto på 4.16. Likevel klarte Carlsen å holde spillet i gang helt til det siste, og mot slutten spilte begge spillerne igjen med kun sekunder igjen på klokka.

Men tiden rant først ut for sjakkmesteren fra Lommedalen, som dermed måtte se seg slått.

I parti nummer to spilte Carlsen med hvite brikker og havnet i kineserens felle. 28-åringen innså at slaget var tapt etter 40 trekk.

Ikke åtte på rad

Dermed klarte ikke Carlsen å ta sin åttende strake turneringsseier. Det ble heller ikke nordmannens tredje seier i turneringen som han vant både i 2013 og 2018.

For ett år siden delte han riktignok førsteplassen med Fabiano Caruana og Levon Aronian.

Carlsen sikret omspill i turneringen i siste runde med svarte brikker mot franske Maxime Vachier-Lagrave onsdag. Etter ni strake remis (uavgjort) ble det seier i de to siste partiene, noe som gjorde at 28-åringen sto med 6,5 poeng etter elleve runder.

Det var samme poengsum som Liren, og dermed må det omspill til for å kåre en vinner. Omspillet startet med to partier hurtigsjakk, der både Carlsen og Liren slet seg til remis med hvite brikker.

Remis

I det første partiet med hurtigsjakk kom den norske 28-åringen i trøbbel etter trekk 13. Da så det ut til at Liren hadde full kontroll på sin norske motstander, og også sjakkcomputeren viste et klart overtak til Liren.

Men etter trekk 20 gikk Liren seg fast i Carlsens forsvarsspill, og de to duellantene ble enige om å avslutte partiet med remis etter 34 trekk.

Med svarte brikker tok Carlsen initiativet i kampen og satte Liren umiddelbart under press. Men kineseren forsvarte seg godt og etter hvert brukte Carlsen skummelt mye tid på å trekke. Etter 30 trekk hadde Carlsen kun litt over seks minutter igjen på klokka, mens Liren hadde hele åtte minutter mer tid igjen.

Men kineseren klarte ikke utnytte tidsforskjellen, og etter 36 trekk tok spillerne hverandre nok en gang i hånden.

Dermed må turneringen avgjøres med to partier lynsjakk, der Liren viste seg sterkest.

