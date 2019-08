Engelske supportere med felles krav om UEFA-endringer

NTB Sport

Forrige sesong var Liverpool, Tottenham, Chelsea og Arsenal i de to europeiske finalene, men ingen av klubbenes supportere var spesielt imponert over Det europeiske fotballforbundets (UEFA) avvikling av finalene.

Finalen i europaligaen i år ble spilt på olympiastadion i Aserbajdsjans hovedstad Baku. Stadionet tar nesten 70.000 tilskuere, men verken Chelsea og Arsenal fikk mer enn 6.000 billetter hver. På grunn av reiseavstand og utgiftene det medførte å komme seg til finalebyen, var billettsalget hos de to finaleklubbene lunkent.

I mesterligafinalen mellom Liverpool og Tottenham fikk klubbene tildelt under halvparten av de tilgjengelige billettene på Wanda Metropolitano i Madrid, som tar 68.000 tilskuere.

Nå har de fire supportergrupperingene gått sammen om et felles skriv til UEFA der de krever endringer foran framtidige finaler i mesterligaen og europaligaen. Brevet er gjengitt av blant andre BBC.

Kun store stadioner

Gruppene har listet opp seks punkter der de krever endringer i blant annet billettfordeling, tilskuerantall, billettpriser og infrastruktur.

Supportergruppene mener 80 prosent av billettene bør tilfalle de to finalelagene, og at kun stadioner med stor kapasitet bør bli valgt som finalestadioner. Dette for å sikre tilgang på billetter til supporterne.

«Vi foreslår 60.000 eller større for europaligaen og 75.000 for mesterligafinalen», skriver supportergruppene, som også krever at billettprisene skal være i en prisklasse som de fleste har råd til.

Det stilles også krav om at finalestedet må ha de høyeste standardene for tilgjengelighet for mennesker med funksjonshemning. I tillegg krever de at kommende finalebyer må ha gode transportforbindelser samt overnattingskapasitet god nok til å håndtere et stort antall besøkende.

Menneskerettigheter

Til sist kreves det at vertslandet overholder menneskerettighetene og har en likestillingspolitikk som sikrer at ingen diskrimineres eller nektes innreise, verken spillere eller supportere.

I finalen i Baku spilte Arsenal uten midtbanestjernen Henrikh Mkhitaryan. Armeneren fryktet for sin egen sikkerhet på grunn av den politiske spenningen mellom Armenia og Aserbajdsjan.

Kommende mesterligafinale spilles 30. mai på olympiastadion i Istanbul, banen der regjerende mester Liverpool vant turneringen i 2005. Den tyrkiske stadionet tar 80.000 tilskuere, nesten det dobbelte av kapasiteten til Energa-stadionet i Gdańsk i Polen, som skal huse finalen i europaligaen.

Trekningen til mesterligaen finner sted i Monaco torsdag, mens europaligaen trekkes samme sted dagen etter.

(©NTB)