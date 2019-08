Ro-VM: Dobbeltfireren med Tufte til semifinale

NTB Sport

Søndag klarte ikke dobbeltfireren å ta seg direkte videre til semifinalen. Da rodde kvartetten inn til fjerdeplass i sitt forsøksheat, som innebar at de måtte ut i oppsamlingsheat.

Tirsdag tok de norske roerne, anført av veteranen Olaf Tufte, teten fra start. De fikk tidlig en luke ned til konkurrentene fra Estland, Kina, Østerrike og Litauen.

Nordmennene klarte å holde unna for konkurrentene, selv om avstanden krympet noe på tampen. De vant heatet på tiden 5.47,08 og er med det klar for semifinale. Estland kom i mål på 2.-plass, drøye to sekunder bak Norge, mens Kina ble nummer tre, ytterligere to sekunder bak.

I lettvekt singlesculler for kvinner ble Maia Lund nummer tre. Det betyr semifinaleplass for 24-åringen. Canadiske Ellen Gleadow tok teten fra starten og var overlegen fra start til mål. Hun vant på tiden 7.49,77. Lund lå hele tiden som nummer tre og ble aldri truet av Gabriela Mosqueira fra Paraguay, som ble nummer fire. Den norske roeren var i mål rundt åtte sekunder bak Gleadow. Danske Mathilde Persson ble nummer to.

