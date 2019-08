Norwich og Palace på hodet ut av ligacupen

NTB Sport

To Premier League-klubber røk dermed på hodet ut nærmest før jakten på ligacuptrofeet hadde kommet i gang. Begge møtte motstand fra fjerde nivå i engelsk fotball.

Crystal Palace-manager Roy Hodgson kom brutalt ned på jorda etter den overraskende seieren mot Ole Gunnar Solskjærs Manchester United lørdag. Den tidligere engelske landslagssjefen valgte å gi sine beste spillere en frikveld og måtte se oppgjøret mot Colchester forbli målløst i 120 minutter.

I den påfølgende straffesparkkonkurransen måtte Palace-vingen Andros Townsend se sitt straffespark bli reddet, og dermed slo Colchester et lag fra den engelske toppserien for første gang siden 1979.

Ille endte også kvelden for et Norwich-mannskap som har åpnet Premier League-sesongen lovende. Crawley tok ledelsen ved Beryly Lubala allerede etter 17 minutters spill. Det skulle bli kampens eneste mål.

I hektiske sluttminutter ble Norwich-manager Daniel Farke vist det gule kortet, mens midtstopper Timm Klose måtte forlate banen med skade. Kanarifuglene fikk dermed alt annet enn en minneverdig kveld.

Bedre gikk det for de øvrige Premier League-klubbene som var i aksjon tirsdag. Aston Villa rundspilte Crewe med 6-1, mens Watford tok sin første seier for sesongen med 3-0-seier over Coventry.

Brighton slet lenge mot Bristol Rovers, men på overtid sendte spissveteranen Glenn Murray favorittene videre med 2-1.

Southampton sikret seg plass i 3. runde på bekostning av Stefan Johansens Fulham. Kampen endte 1-0, og Johansen var med i Fulhams startoppstilling. Finnmarkingen ble byttet ut ti minutter før slutt.

Sheffield United slo Blackburn 2-1, mens Jack Wilshere scoret sitt første mål for West Ham da London-klubben slo Newport 2-0.

(©NTB)