Nordirsk landslagsspiss til Sarpsborg

Det opplyser eliteserieklubben i en pressemelding.

Lafferty er en spiss med bred erfaring fra store ligaer i Europa. Han har blant andre spilt for Norwich i Premier League, Sion i sveitsisk toppliga, Caykur i den tyrkiske superligaen og Palermo i Serie B.

– Jeg er her for å score mål og jobbe knallhardt for laget og klubben, som jeg har fått et veldig godt inntrykk av. Tross tapet mot Strømsgodset mener jeg det var en del positivt. Laget spilte kanskje ikke sin beste kamp, men det var muligheter for scoringer der. Jeg vil komme med noe annerledes og en erfaring jeg håper laget vil nyte godt av, sier Lafferty i pressemeldingen og sikter til søndagens 1-2-tap mot Godset som sendte Sarpsborg ned til sisteplassen i Eliteserien.

Lafferty spilte senest for den skotske toppklubben Rangers. Målet hans er nå å hjelpe Sarpsborg til fornyet kontrakt i Eliteserien.

Kriger

– Det gleder jeg meg veldig til. Jeg håper vi kan starte allerede på søndag med tre poeng og kanskje en scoring eller to. Dette skal vi klare, sier den høyreiste spissen.

Sarpsborg 08 spiller hjemme mot Viking kommende serierunde.

Sportssjef Thomas Berntsen i østfoldklubben håper at Laffertys rutine kan blir avgjørende for Sarpsborg i sesonginnspurten.

– I Kyle Lafferty får vi inn en spiller med nærmere 500 kamper på godt nivå. Han har 70 A-landskamper og 20 scoringer for Nord-Irland. Lafferty er en høyreist tøffing som ofrer hodet i begge bokser. En real kriger vi håper å få glede av ut sesongen. Det blir noen gule kort, men også mange scoringer. Vi tror dette blir veldig bra, sier Berntsen.

