Mesterligaeventyret glapp for RBK tross drømmestart

RBK skulle snu 0-2-tapet fra den første kvalifiseringskampen i Kroatia foran et fullsatt Lerkendal tirsdag. Den oppgaven skulle vise seg å bli for vanskelig selv om mannskapet til Eirik Horneland startet forrykende på eget gress.

David Akintolas tidlige scoring tente håpet om et nytt sportslig og økonomisk mesterligaeventyr i Trondheim i høst, men mål nummer to kom aldri. Dermed blir RBK å finne i europaligaens gruppespill de kommende månedene.

Også det gir mange titalls millioner kroner inn på klubbens bankkonto, men både det sportlige og økonomiske er en klasse ned sammenliknet med det som lå i potten tirsdag kveld.

Meling i stolpen

Rosenborg ønsket seg en tidlig scoring for å kickstarte den ønskede snuoperasjonen på eget gress, og åpningen på returkampen på Lerkendal kunne knapt gått mer etter planen.

Kun 11 minutter var spilt da Samuel Adegbenro slo inn fra venstresiden. Dinamo Zagreb-keeper Dominik Livaković fikk ryddet unna den påfølgende avslutningen fra Birger Meling, men David Akintola var våkent framme og satte returen sikkert i mål.

Dermed var RBK halvveis på veien mot de to scoringene som skulle til for å skape balanse i sammenlagtregnskapet. Mål nummer to kunne meget vel kommet da Adegbenro hamret løs etter en drøy halvtimes spill, men et tigersprang av gjestenes keeper Livaković avverget ny scoring.

På tampen av omgangen fikk RBK enda en kjempesjanse, men frisparket fra venstreback Meling endte med at ballen smalt i stolpen.

Hjemmelagets spillere ble trampeklappet inn i garderoben halvveis etter en god omgang.

Skummelt av Hovland

Etter pause fortsatte hjemmelaget å dominere banespillet i Trondheim, men en stadig mer frustrert Eirik Horneland måtte fra RBK-benken se at det var vrient å komme til store målsjanser.

Midtveis i omgangen var Even Hovland fryktelig nær ved å forære Dinamo Zagreb en kjempesjanse med en svak heading tilbake til keeper André Hansen, men sisteskansen kom til unnsetning og ryddet sammen med Hovland opp i situasjonen som satte en støkk i Lerkendal-publikummet.

Baklengsmålet RBK ikke på noen måte måtte ha, skulle likevel komme. 19 minutter før slutt fikk innbytter Amer Gojak drømmetreff fra distanse og ble overfalt av jublende lagkamerater etter at ballen føk inn i krysset bak RBK-keeper Hansen.

Gojak hadde kun vært på banen i fem små minutter da han scoret målet som knuste alt håp om et nytt mesterligaeventyr på Lerkendal.

Rosenborg fortsatte scoringsjakten, men tre mål på de siste 20 minuttene ble en for vanskelig oppgave for en god kaptein Mike Jensen og hans lagkamerater.

Etter kampen var skuffelsen lett å lese i ansiktet til de hvitkledte på Lerkendal-gresset. Trøsten er at høsten vil by på en mengde europaligakvelder.

