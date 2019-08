Branns Bamba utestengt i fire kamper

NTB Sport

Det ble bestemt av disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund tirsdag. Avgjørelsen kan ankes.

Det var i søndagens eliteseriekamp på Brann Stadion at episoden som utløste utestengelsen skjedde. Bamba landet oppå Wangberg etter en duell og fulgte opp med å sette en albue i hodet på Tromsøs midtstopper.

Wangberg måtte ha legehjelp og ble støttet av banen. Han ble sendt til sykehus der det ble konstatert hjernerystelse.

«Albuen traff hodet til Wangberg med stor fart og kraft, noe som medfører stort skadepotensial, og det medførte også at Wangberg måtte byttes ut», skriver disiplinærutvalget i sin begrunnelse tirsdag.

Formildende med beklagelse

Videre heter det at måten duellen mellom Wangberg og Bamba utspilte seg forut for sistnevntes albue ikke er formildende i sakens anledning, ei heller at Bamba var ute av balanse i situasjonen.

«I formildende retning legges det vekt på at spilleren og klubben har beklaget hendelsen. Disiplinærutvalget ønsker å honorere Brann for å ta såpass klar avstand fra slike hendelser i fotballen», skriver utvalget.

I begrunnelsen trekkes det også en parallell til da Kristiansands Aliou Coly ble ilagt tre kampers karantene for å ha plassert albuen sin i ansiktet på en motspiller forrige sesong. Helt like er sakene likevel ikke.

«Selv om foreliggende sak har likhetstrekk med den saken, finner disiplinærutvalget at Bamba har handlet med enda større grad av forsett enn Coly. Det vises her spesielt til at spilleren satte albuen i ansiktet etter at spillerne endte oppå hverandre liggende på bakken, samt at han foretar en bevisst slagbevegelse med albuen», skriver utvalget.

Angret seg

Avslutningsvis konkluderes det med at «både allmennpreventive og individualpreventive hensyn» tilsier en streng reaksjon mot Bamba.

Brann-profilen angret seg i etterkant av søndagens episode og ga uttrykk for det under mandagens trening. Han skulle helst sett at episoden ikke hadde skjedd.

– Jeg burde bli suspendert. Jeg elsker fotball, og jeg liker ikke å se slike ting selv. Jeg ønsker ikke at folk gjør slikt på en fotballbane. Jeg må akseptere en suspensjon om det kommer, sa den angrende synderen da.

Tirsdag kom altså disiplinærutvalgets avgjørelse i saken. Den innebærer at Bamba mister de kommende seriekampene mot Lillestrøm, Kristiansund, Haugesund og Rosenborg.

Bamba har tre dager på seg til å anke kjennelsen fra disiplinærutvalget. Bergensklubben opplyser på sin side at det ikke blir aktuelt å gi kommentarer til straffen før etter onsdagens trening.

Heller ikke Bamba vil si noe om disiplinærutvalgets konklusjon.