Avis: Shaw ute i minst fem uker

Shaw ble skadd i helgens 1-2-tap hjemme mot Crystal Palace i Premier League. Han gikk av etter en drøy halvtime med det som så ut som en strekk på baksiden av låret.

The Guardian skriver tirsdag ettermiddag at Shaw har fått konstatert nettopp en slik skade, og at han går glipp av fire kamper for United samt Englands neste kamper i EM-kvalifiseringen.

United-kaptein Ashley Young erstattet Shaw i lørdagens kamp, og han er det mest sannsynlige alternativet for Solskjær til å overta venstrebacken mens Shaw er borte. Også Marcos Rojo kan bekle den posisjonen.

I serien skal United møte Southampton (b), Leicester (h), West Ham (b) og Arsenal (h) de neste ukene. Klubben skal også inn i gruppespillet i europaligaen, som starter 19. september.

