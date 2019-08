– Rosenborg vil kjøpe Zachariassen

NTB Sport

Mandag formiddag skrev TV 2 at Zachariassen er ønsket på Lerkendal, og at RBK og Sarpsborg er i forhandlinger om 25-åringen.

Eurosport erfarer imidlertid at den nedrykkstruede østfoldklubben har avslått et bud fra RBK. Sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg innrømmer at klubben har avslått et bud på en spiller, men vil ikke avsløre hvilken spiller eller hvilken klubb som har kommet med bud.

– Vi har nylig avslått et bud på en av våre spillere. Det er lite trolig at vi selger spillere i dette vinduet, sier Berntsen til Eurosport.

Han legger til at Sarpsborg har ambisjoner om å gjøre det meget sterkt i de elleve gjenstående eliteseriekampene. Da kan de trenge Zachariassen i troppen.

Zachariassen skal ha vært ønsket av Rosenborg også tidligere, men ifølge TV 2 var ikke trønderne villig til å betale 20 millioner kroner for ham før årets sesong. Kontrakten hans med Sarpsborg løper ut 2020-sesongen.

Rosenborg skal spille europacup i høst, og klubben ser åpenbart et behov for å forsterke stallen. I helgen ble landslagsspissen Bjørn Maars Johnsen leid ut til trønderklubben.

Også tidligere RBK-spiller Markus Henriksen skal være aktuell for et utlån til den regjerende seriemesteren.

