Tutta spilte seg opp

Sjansene til en framskutt plassering var for lengst ødelagt foran søndagens runde, men der noterte den norske golfprofilen solide sju birdier på de 18 hullene.

Ved endt runde inneholdt samtidig også scorekortet to bogeys og en sur dobbeltbogey, og dermed endte Pettersen dagen på tre slag under par.

To slag under par ble fasiten for turneringen totalt sett, hvilket ga et lite løft på resultatlistene på avslutningsdagen.

Sørkoreanske Jin Young Ko leverte en strålende sisterunde og var best av samtlige. Med 25 slag under par som totalscore hadde hun fire slags margin til nærmest konkurrent, danske Nicole Broch Larsen.

Pettersen vant LPGA-turneringen i Aurora i den canadiske delstaten Ontario i 2009. Noen reprise ble det altså ikke denne gangen.

Nylig ble den norske golfprofilen, som er tilbake på banen etter barnefødsel, tatt ut på Europas lag til prestisjetunge Solheim Cup. Turneringen spilles på Gleneagles i Skottland senere i høst.

