Solkjær ber Pogba om ikke å endre stil på banen

Paul Pogba vant ballen tilbake i forkant av Manchester Uniteds utligningsmål mot Crystal Palace lørdag, men var også spilleren som mistet ballen da gjestene scoret vinnermålet på Old Trafford, langt inn i overtiden.

Men United-manageren oppfordrer franskmannen om å ikke endre sin spillestil, til tross for balltapet. Pogba mistet ballen til Cheikhou Kouyaté på stillingen 1-1, bare minutter etter at Uniteds utligning. Kouyates gjenvinning av ball endte til slutt i føttene på Patrick van Aanholt som hamret inn 2-1 og sikret Crystal Palaces første seier for sesongen.

Mot Wolverhampton forrige sesong mistet Pogba ballen til Ruben Neves i forkant av 1-1-målet som førte til poengdeling. Daværende United-trener Jose Mourinho beskyldte da Pogba for ikke å være godt nok forberedt til situasjoner der motstanderen presser for gjenvinning.

Fra Solskjær er imidlertid tonen en annen. Nordmannen er klar over at Pogba nærmest krever å få ballen når United går framover, men har ingen intensjoner om å be Pogba endre spillestil.

Martial skadd

– Jeg synes han vokste i løpet av kampen. Han vant ballen tilbake i forkant av vårt første mål og spiller noen gode pasninger. Vi vet at han ønsker ballen å motta ballen hele tiden, sier Solskjær skriver Manchester Evening News.

– Det var godt gjort av Paul å vinne tilbake ballen i forkant av vårt utligningsmål. Men i de siste fem minuttene kunne vi gjort det bedre ettersom Anthony Martial var skadd. Han humpet rundt på banen og kunne egentlig ikke bidra, så vi spilte med 10 mann.

– Kanskje vi kunne ha spilt noen flere pasninger slik at de ikke hadde kommet på oss. Men det skjedde og de scoret ett fint mål, sa Solskjær etter lørdagens tap.

Jordan Ayew ga Crystal Palace ledelsen etter drøye halvtimen i lørdagens kamp, før Daniel James utlignet til 1-1 minuttet før ordinær tid var omme. Før utligningsmålet hadde Marcus Rashford banket et straffespark i stanga og ut. Van Aanholt avgjorde kampen på overtid etter Pogbas balltap.

United, som står med fire poeng etter de tre første rundene, møter Southampton borte neste runde. Crystal Palace, også de med fire poeng, tar imot Aston Villa.

