Ruud glad for å slippe kvalifisering til US Open

NTB Sport

I fjor måtte nordmannen gjennom flere kvalifiseringsrunder før han kom seg inn i selv hovedturneringen i US Open. Da ble det tap i første runde mot argentinske Guido Pella.

I år har den norske 21-åringen klatret så mange plasser på verdensrankingen at han er direktekvalifisert til første runde. Det er en stor fordel, sier Ruud til NTB.

– Det hjelper helt klart å unngå tre kamper i kvalifiseringen. Det er mye mer gunstig å komme rett inn i hovedturneringen, da får man trent bra og gjort seg så klar som mulig til første kamp. Det er best av fem sett, så det kan bli noen veldig tøffe kamper. Derfor er det viktig å ha overskudd og energi til de kampene. Man må prøve å finspisse formen til den første kampen.

Casper Ruud, ranket som nummer 54 i verden, fikk en knalltøff trekning i årets turnering. I første runde venter Jan-Lennard Struff, ranket som nummer 35.

Nøkkelen til seier

– Det blir helt klart en tøff kamp. Han er høy, server hardt og er god fra grunnlinjen. Han har mange av de gode sidene i spillet, så det blir en utfordring å finne så mange svake sider hos han, sier Ruud, som mener nøkkelen til seier er å få komme i gang med eget spill og ikke la tyskeren få styre for mye av kampen.

– Jeg må forsøke å styre han litt rundt og la han bevege på seg, det er i alle fall det som er planen, så får vi håpe at det kan fungere, sier Ruud.

Ruud har møtt Struff en gang tidligere, i Monte Carlo Masters i 2017. Da vant tyskeren i strake sett.

Hardcourt

Kampene i US Open går på hardcourt, noe som ikke er favorittdekket til nordmannen. Men selv mener han at han står godt rustet før kampene.

– Jeg har ikke spilt så mye på hardcourt i år, men jeg har hatt et par turneringer før US Open for å gjøre meg klar og jeg har slått noen gode spillere på hardcourt de siste to turneringene. Det kunne helt klart gått bedre, men jeg føler meg klar for US Open, og forhåpentligvis kan jeg gjøre det bedre enn i fjor.

Skulle Ruud slå sin tyske motstander tirsdag venter vinneren av oppgjøret mellom John Isner og Guillermo Garcia-Lopez. Isner, ranket som nummer 14 i verden, slo Ruud i tre strake sett i første runde av Wimbledon-turneringen tidligere i sommer.

