Perlescoringer da Strømsgodset vant «sekspoengskampen»

Før kampen skilte det to poeng lagene imellom på tabellen i Sarpsborg 08s favør. De ligger sist i Eliteserien og var begge meget aktive i sommervinduet.

I tillegg var søndagens oppgjør et gjensyn med gamleklubbene for Lars-Jørgen Salvesen og Mustafa Abdellaoue. Salvesen forlot Sarpsborg til fordel for Godset tidligere denne måneden, mens Abdellaoue gikk motsatt vei.

Søndag var det nok hjemmelaget fra Drammen som var mest fornøyd med byttehandelen.

På Marienlyst ble det i tillegg klassescoring på klassescoring.

Perfekt treff

Etter bare ti sekunder av den andre omgangen satt den for de lysegule gjestene fra Sarpsborg. Zachariassen smalt til med venstrefoten, hans antatt svakeste fot, og hamret ballen via tverrliggeren og i mål til 1-0.

Så kom utligningen for hjemmelaget like etter, en fortjent sådan. Tidligere Raufoss-spiller Mikkel Maigaard fikk ballen på bakerste stolpe og skrudde den i lengste hjørne. En perle av dansken.

Etter halvspilt 2. omgang havnet ballen på bakerste stolpe hos Salvesen. Han klinte til på helvolley og smalt ballen i krysset fra nærmest død vinkel.

– Ballen kom perfekt ned der, og jeg bare stolte på venstrebeinet mitt. Det var utrolig deilig å se den gå inn. Det var en syk følelse, sa Salvesen til Eurosport etter kampen.

Jublende trener

Det kunne blitt flere mål og utligning. I det 94. minutt fikk Joachim Thomassen ballen på bakerste stolpe. Fra åtte meter skjøt kapteinen i stolpen og ut.

– Det er som det har vært resten av sesongen, utsiden av stangen og ut istedenfor inn. Det er jævla surt, uttalte Sarpsborg Joachim Thomassen overfor Eurosport.

Seieren gjør at Strømsgodset bare ligger poenget bak Sarpsborg 08 på tabellen med elleve kamper igjen.

– Jeg er helt vilt glad og helt vilt stolt over mine gutter. Jeg synes vi spiller en riktig god kamp, og for første gang har vi litt hell med oss også, sa Godset-trener Henrik Pedersen.

