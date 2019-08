Iskald Lehne Olsen fikset nye LSK-poeng i Haugesund

NTB Sport

LSK-spissens sjuende ligascoring for sesongen, i kombinasjon med den målgivende pasningen til 2-0, sendte kanarifuglene fra Åråsen opp på niendeplass på tabellen. Avstanden til bunnstriden begynner dermed å bli komfortabel for mannskapet til Jörgen Lennartsson.

Haugesund ligger på plassen bak LSK og har heller ikke umiddelbare utsikter til at nedrykksspøkelset kommer til å ta bolig i klubblokalene i ukene og månedene som kommer.

– Dette var veldig godt. Jeg fikk et veldig bra gjennomspill av Sheriff (Sinyan), og da var det bare å sette den i mål. Det var godt for meg etter skadeperioden min, sa Lehne Olsen til Eurosport om 1-0-scoringen.

– Lillestrøm er bedre enn oss. Vi gjør tekniske og taktiske feil, og vi blir for passive. Da er vi et middels godt lag, oppsummerte Haugesund-trener Jostein Grindhaug.

Han var klar på at han ikke tar for gitt at rogalandsklubben berger plassen før nok poeng er på konto.

Frisk start

LSK så friskest ut de første 45 minuttene av søndagens kamp, men mål ble det ikke i noen ende av banen. Nærmest var gjestenes spissduo Lehne Olsen og Arnór Smárason med hver sin brukbare mulighet.

I annen omgang skulle så scoringen komme. 64 minutter var spilt da Sheriff Sinyan sendte Lehne Olsen alene gjennom Haugesund-forsvaret. Avslutningen som fulgte var iskald.

Med til historien hører det at Haugesund-midtstopper Benjamin Tiedemann Hansen burde ha ryddet unna gjennomspillet fra Sinyan, men bommet på ballen.

Haugesund hadde samtidig sjanser nok til å ta poeng på hjemmebane. Drøyt ti minutter gjensto da hjemmefansen i Haugesund trodde Martin Samuelsen hadde utlignet, men headingen ble reddet på strek av en LSK-forsvarer. Returen havnet hos Niklas Sandberg, men 24-åringens avslutning ble avverget mesterlig av Lillestrøm-keeper Marko Maric.

Haakenstad punkterte

Nettopp Maric gjorde også en god kamp da LSK slo Haugesund 1–0 i hjemmekampen på Åråsen i slutten av april. Den gangen var det Kristoffer Ødemarksbakken som ble matchvinner.

Seks minutter før slutt ropte Haugesund-spillerne på straffespark da ballen traff hånden til gjestenes Simen Kind Mikalsen etter et innlegg fra høyre, men dommer Ola Hobber Nilsen vinket spillet videre.

I stedet ble kampen punktert i motsatt ende av banen da Mats Haakenstad kontret inn 2–0 i sluttminuttene. Den målgivende pasningen kom fra Thomas Lehne Olsen.

