Foss tok historisk norsk sykkelseier

Rittet i Frankrike omtales gjerne som juniorrytternes svar på selveste Tour de France. En seier henger svært høyt og blir lagt merke til i sykkelmiljøet.

Tobias Foss startet søndagens 78 kilometer lange avslutningsetappe fra Saint-Colomban-des-Villards til Le Corbier i den gule ledertrøyen etter å ha tatt en sterk etappeseier lørdag. Søndag ble han nummer sju og forsvarte dermed ledelsen i sammendraget.

Dermed skriver Vingrom-gutten seg inn på lista over Tour de l'Avenir-vinnere. Der er han i særdeles godt selskap. Årets Tour de France-vinner Egan Bernal er blant dem som har vunnet rittet tidligere.

Foss slo til slutt nærmest konkurrent, italieneren Giovanni Aleotti, med ett minutt og 19 sekunder sammenlagt. Seieren var med andre ord av det overlegne slaget.

Etter målgang på den tøffe avslutningsetappen gjemte en glad og lykkelig Foss hodet i hendene.

– Vi har et så sterkt lag her, så jeg følte vi hadde full kontroll hele dagen. Vi leverte en ny fantastisk etappe, sa han i et intervju vist på Eurosport.

Deretter skrøt han av lagkompis Torjus Sleen.

– Jeg håper de andre World Tour-lagene ser jobben han gjør. Han er den nest beste rytteren her, så jeg håper de gir han en sjanse neste år, sa han.

Selv er Foss klar for det nederlandske profflaget Jumbo-Visma fra 2020. Før den tid står imidlertid flere viktige ritt på programmet.

– Nå vil jeg reise hjem og hvile. Deretter vil jeg rette fokuset mot VM, sa han.

VM går i England i slutten av september.

