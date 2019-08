Ajer assisterte da Celtic overtok tabelltoppen

NTB Sport

De hvite og grønne har med det fått en kjempestart på sesongen. Rangers har samme antall poeng på tabelltoppen, men er bak på målforskjell.

I sin første kamp fra start for Celtic scoret ivorianske Vakoun Bayo kampens første mål etter at halvtimen var spilt søndag. Callum McGregor økte til 2-0 etter 54 minutter, før Bayo satte inn 3-0 etter timen spilt. Conor Washington reduserte like før slutt.

Kristoffer Ajer spilte hele kampen for Celtic og noterte seg for en målgivende pasning på 3-0-målet. Han spilte høyreback i 3-0-seieren, noe han også gjorde da han scoret i forrige seriekamp mot Motherwell.

Ajer har for det meste spilt høyreback denne sesongen, både i ligaen og i kvalifiseringer til mesterligaen og europaligaen.

Nå rettes øynene mot torsdagens returkamp mot AIK i europaligaens siste kvalifiseringsrunde før gruppespillet. Tarik Elyonoussi, Daniel Granli og resten av det svenske laget skal prøve å hente opp 0-2 hjemme i Stockholm.

Tidligere søndag møttes St. Mirren og Rangers i den skotske eliteserien. Gjestene vant 1-0 etter scoring av Norna Barisic etter en times spill.

Steven Gerrards Rangers-mannskap spiller kvalifisering til europaligaen. I første oppgjør borte mot Legia Warszawa ble det 0-0. Torsdag møtes lagene igjen i Glasgow.

(©NTB)