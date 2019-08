Warholm i egen klasse, 47,26 i Paris

NTB Sport

Friidrettsprofilens antatt hardeste konkurrenter under VM i Doha senere i høst deltok ikke i Paris lørdag, men Warholm overbeviste likevel kolossalt.

Løpet var karrierens nest beste. 23-åringen er dermed fortsatt ubeseiret på spesialdistansen denne sesongen.

Stevnet i den franske hovedstaden gikk under nær ideelle forhold. Det var varmt og nesten vindstille da Warholm løp.

Sesongens store mål for Warholm er VM i Doha. Mesterskapet går i månedsskiftet september-oktober, og der er han tittelforsvarer på spesialdistansen 400 meter hekk etter seieren i London-VM for snart to år siden.

Nordmannens neste oppgave er Diamond League-finale finale Zürich kommende torsdag.

Lørdagens konkurranse var hans første siden han meldte sykdomsforfall (magetrøbbel) til lag-EM i Sandnes tidligere denne måneden.

