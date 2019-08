Solskjær: – Wan-Bissaka gleder seg til å spille mot Crystal Palace

NTB Sport

I et intervju med klubben i forkant av lørdagens kamp på Old Trafford sier United-manager Ole Gunnar Solskjær at han tror Wan-Bissaka gleder seg til å spille mot sin gamle klubb.

Det var i Crystal Palace Wan-Bissaka for alvor slo igjennom i Premier League. Forrige sesong storspilte forsvarsspilleren, noe som tiltrakk seg Manchester Uniteds oppmerksomhet.

– Han har hatt en fin start her, men vi vet at det er gjennom tiden i Crystal Palace at han har blitt den spilleren han er nå, og personen han har blitt. Jeg er sikker på at han ser fram til å spille mot sine gamle lagkamerater.

– Han kjenner dem, de kjenner ham, så jeg er sikker på at han vil gjøre det bra, sier Solskjær om spilleren han hentet fra Crystal Palace i sommer.

I lørdagens kamp vil også den tidligere United-spilleren Wilfried Zaha løpe ut på Old Trafford.

– Jeg hadde Zaha i min tid i Cardiff. Han er en bra fyr. Vi vet om hans kvaliteter, så vi må være konsentrerte, sier nordmannen.

Manchester United åpnet sesongen med å knuse Chelsea 4-0 hjemme, før det ble 1-1 borte mot Wolverhampton forrige runde. Crystal Palace på sin side startet med 0-0 hjemme mot Everton, mens de tapte (0-1) mot Sheffield United forrige helg.

Solskjær røper at det ikke vil bli store forandringer på laget som tok med seg bortepoeng mot Wolverhampton.

– Det vil bli mer eller mindre det samme laget.

Nordmannen forteller også at Diogo Dalot sliter med en muskelskade, noe som har plaget spilleren noen uker. Nå blir han ute, men Solskjær regner med at Dalot er tilbake etter landslagspausen. I tillegg er Eric Bailly langtidsskadd og forventes å være tilbake i ved juletider.

