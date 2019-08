Maars Johnsen klar for Rosenborg

NTB Sport

Landslagsspissen har i lengre tid vært satt i forbindelse med trønderklubben. Lørdag kom bekreftelsen på at 27-åringen spiller for RBK til neste sommer.

Maars Johnsen har slitt med å få spilletid i den nederlandske æresdivisjonen. Nylig ga han uttrykk for at spill for RBK var svært interessant.

Tyrkiske Kayserispor skal også ha henvendt seg til AZ Alkmaar for å sikre seg Maars Johnsens tjenester, men den nederlandske klubben ønsket angivelig ikke å sende norskamerikaneren til Tyrkia.

Maars Johnsen ble hentet til Alkmaar i fjor sommer. Sesongen før pøste han inn mål for ADO Den Haag og ble nesten målkonge i Nederland.

Etter overgangen ble det kun sju mål på 25 kamper. Kun åtte av kampene kom fra start. Den manglende tilliten gjør at spissen har vært ryktet bort fra klubben en god stund.

På landslaget har det gått bedre for 27-åringen. Han står så langt med tre mål i EM-kvalifiseringen. I tillegg skaffet han straffesparket i bortekampen mot gruppeleder Spania.

