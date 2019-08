Kruttsterk seier for Ingebrigtsens Oostende

NTB Sport

Ingebrigtsen og Oostende innledet sesongen med to seirer, men fortsatte med like mange tap foran lørdagens møte med andreplasserte Mechelen. Der ble det jubel for den norske trenerprofilen.

Oostende tok ledelsen på eget gress ved Fashion Sakala snaut midtveis i annen omgang, men kun fire minutter deretter måtte Ingebrigtsen se gjestene utlikne til 1-1 ved Willian Togui.

12 minutter før slutt satte så midtbanespiller Kevin Vandendriessche inn vinnermålet og sørget for at Ingebrigtsens lag står med ni poeng etter fem serierunder i den belgiske toppserien.

Det gir sjetteplass på tabellen. Opp til serieleder Brugge skiller det kun ett poeng, men storlaget på tabelltoppen har én kamp mindre spilt enn Oostende.

Henrik Bjørdal ble byttet ut ved pause da hans Zulte Waregem spilte 0-0 mot Sint-Truiden lørdag. Zulte Waregem ligger på tiendeplass på tabellen.

