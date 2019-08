Toppidrettsveka stryker poeng og endrer stilart etter skitrøbbel

NTB Sport

Bakgrunnen er at en rekke utøvere måtte bryte løpet som følge av skiproblemer. En del av rulleskiparene som ble delt ut var defekte, og dette førte blant annet til at stjerner som Frida Karlsson og Aleksandr Bolsjunov falt under løpet.

«På grunn av problemer med noe av utstyret under Aure – Brekka, har juryen besluttet at rennet ikke teller i sammendraget for Toppidrettsveka. Dette betyr at ingen får poeng, men alle beholder pengepremier etter resultat», uttaler Toppidrettsveka på sitt nettsted.

Videre opplyses det at juryen har bestemt seg for å endre stilart på sprintkonkurransene fredag ettermiddag. Disse vil gjennomføres i klassisk stil.

Torsdagens åpningsetappe gikk i klassisk stil. Det gjør også lørdagens jaktstart i Trondheim.

