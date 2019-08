NTB Sport

Kokain er på dopinglisten, og det er derfor han blir utestengt fra landslagsspill av Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF). I NHL er det andre regler, og derfor kan han spille klubbhockey i den samme perioden fram til 12. juni 2023.

Kuznetsov ble tatt for kokainbruken under VM i Slovakia i vår. Han var med på Russlands lag som tok bronse etter straffeslagseier over Tsjekkia i bronsekampen.

