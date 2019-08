Spektakulært Bolly-mål gir Molde håp før returkampen

NTB Sport

– Resultatet er ikke så galt, men det irriterer meg. Vi hadde veldig god kontroll på dem i en bortekamp hvor vi nektet dem mange sjanser. Det irriterer meg at vi likevel slapp inn to mål, sa Molde-trener Erling Moe til MAX etter at Partizan avgjorde kampen i det 85. minutt.

– Vi har en fair mulighet til å gå videre. Vi er gode hjemme og kommer til å score.

Tre minutter før pause gikk Molde opp i ledelsen i den første kampen i fjerde kvalifiseringsrunde i europaligaen. Innbytteren Mathis Bolly dro seg elegant fri fra samtlige oppassere, og skuddet hans gikk via begge stolpene og i mål. Da var det gått ti minutter siden Bolly hadde kommet inn på banen for Erling Knudtzon. Magnus Wolff Eikrem hadde den målgivende pasningen i den flotte overgangen.

Bolly var den store helten med den avgjørende scoringen i ekstraomgangene borte mot greske Aris i 3. kvalifiseringsrunde, som sikret sammenlagtseier 4-3. Den raske vingen har glitret i de siste kampene og har virkelig fått vist fram både fart og teknikk.

Mot Partizan startet han på benken, men kom inn allerede i det 33. minutt. Ti minutter senere satt den fortjent i nota.

Slo tilbake

Partizan Beograd slo tilbake på direkten akkurat idet klokka passerte 45 minutter. Seydouba Soumah vendte bort Etzaz Hussain i boksen og sendte ballen i mål. Der var Molde på etterskudd i flere faser av spillet. Scoringen var et lite slag i trynet for Molde. Fram til utligningen hadde de gjennomført en bortimot prikkfri bortekamp.

Kvarteret ut i 2. omgang viste Molde fram et lekkert angrepsspill. Hussain satte opp Eikrem fra dypet omtrent på femmetersstreken, men Eikrem ble uvanlig ubesluttsom, og hjemmelaget kunne klarere.

Molde var flinke til å nekte Partizan Beograd rom og hadde stort sett full kontroll i de bakre rekker fram til det sto igjen et kvarter. En fæl pasning av Eirik Hestad ga hjemmelaget en gedigen sjanse, men Molde slapp unna med skrekken. Enkle balltap kunne ha straffet Molde tidligere, men det skulle drøye til det var igjen fem minutters spill før Partizan Beograd tok ledelsen. Zoran Toric både startet og avsluttet angrepet som ga 2-1.

Likevel ble det et godt utgangspunkt foran returkampen hjemme i Molde neste uke. Molde var minst like gode som Partizan Beograd, og baklengsmålet på tampen var surt. Likevel skal det være mulig å slå dette laget i Molde. 1-0-seier er godt nok til avansement.

Åpnet bra

Molde åpnet kampen veldig bra, og Magnus Wolff Eikrem hadde et fint skudd i det 12. minutt etter fint forarbeid av Leke James og Erling Knudtzon. Molde kunne fått en drømmeåpning, men Partizan Beograds keeper Vladimir Stojkovic ordnet opp. Veteranen på 36 år fikk til en fin enhåndsredning.

Eikrem ble spart mot Ranheim sist helg, men den kreative midtbanespilleren var tilbake fra start mot serberne. Kun av seks av dem som startet mot Ranheim var med fra start mot Partizan Beograd. Moldes trener Erling Moe benket Ohi Omoijuanfo og målscorer Mathis Bolly fra start.

Kampen i Beograd gikk for tomme tribuner. Kun 3000 barn under 14 år hadde adgang til kampen sammen med enkelte foresatte og lagledere. Straffen skyldes rasistisk oppførsel av til enkelte supportere i den forrige kvalifiseringsrunden mot Malatyaspor.

