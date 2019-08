Ronaldo om voldtektsanklagene: – Det har gjort vondt

NTB Sport

Den portugisiske fotballspilleren ble i september i fjor anklaget for voldtekt av amerikanske Kathryn Mayorga (34), som hevdet hun ble voldtatt av Ronaldo i en hotellsuite i Las Vegas i 2009.

I juli opplyste amerikansk politi at saken legges bort på grunn av manglende beviser.

Tirsdag snakket Ronaldo ut om saken på portugisisk TV, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Når folk setter spørsmålstegn ved din ære gjør det vondt. Det gjør hovedsakelig vondt fordi jeg har en stor familie, en kone og et intelligent barn som forstår mye, sa Ronaldo.

I 2010 inngikk Ronaldo et forlik med kvinnen som står bak anklagene mot han. Portugiserens advokat, Peter Christiansen, har tidligere sagt at forliket ble inngått for å få fred om saken, og at det ikke var et uttrykk for skyld.

Ronaldo sier at han ser på påtalemyndighetens beslutning om å droppe saken som en frifinnelse.

– Dette er en sak som det gjør vondt å snakke om. Men enda en gang er min uskyld bevist. Det gjør meg stolt, sa Ronaldo.

Fotballstjernen har tidligere spilt i Manchester United og Real Madrid, men gikk over til Juventus for ett år siden. Han har vunnet prisen som verdens beste fotballspiller (Ballon d'Or) fem ganger.

