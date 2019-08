Flensburg-Handewitt vant supercupen i jubileumsoppgjør

NTB Sport

Flensburg-Handewitt lå under med to mål rett før slutt i Düsseldorf, men to mål av Hampus Wanne gjorde at kampen i Düsseldorf endte 28-28. Flensburg vant deretter straffekastkonkurransen 4-3 og dermed kampen 32-31.

Det var 100. gang de to nordtyske naboklubbene møttes. Onsdag var det seriemester Flensburg mot cupmester Kiel, og det var Gøran Johannessen (4 mål), Magnus Rød (1 mål), Magnus Jøndal (scoret på straffekast) og Torbjørn Bergerud (startet i målet) kunne juble til slutt.

Det var likevel Benjamin Buric, som kom inn for Bergerud, som ble den største helten da han slo Domagoj Dovnjaks straffekast ut. Han reddet også Kiels første straffekast fra Niclas Ekbergs arm.

Hampus Wanne, Magnus Jøndal, Jim Gottfridsson og Lasse Svan scoret på straffe for Flensburg. Simon Jeppsson misset lagets 2. straffe.

Harald Reinkind scoret ett mål for Kiel.

