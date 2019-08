Elabdellaoui på full fart mot mesterligaen

NTB Sport

Lenge så det ut til å bli en knepen seier som ville duket for en spennende returkamp i Russland. Miguel Ángel Guerreros scoring etter en halv time var fortsatt kampens eneste da Lazar Randelovic ble byttet inn kvarteret før slutt.

Med ham på banen økte Olympiakos tre ganger i løpet av 11 herlige minutter for hjemmefansen. Randelovic scoret nesten umiddelbart. Han gjorde også 3-0 i det 86. minutt, før Daniel Podence satte punktum på overtid.

Dermed bør returkampen bli en formalitet, selv om Krasnodar ikke skal undervurderes. Det russiske laget slo ut mesterligagjengangeren Porto i forrige runde med borteseier i Portugal.

– Dette var et langt steg for oss. Vi greide å stoppe kontringene deres, som er deres våpen. Mot slutten fant vi mye rom slik at vi kunne vinne så klart, sa vingen Giorgos Masouras ifølge uefa.com.

Røde Stjerne, som slo ut Ståle Solbakkens FC København etter et straffedrama i Parken forrige uke, ligger også godt an i kampen om mesterligaspill. Milos Degenek og Mateo Garcia scoret målene som ga 2-2 borte mot sveitsiske Young Boys.

Roger Assalé og innbytter Guillaume Hoarau (straffe) scoret for hjemmelaget i Bern, men det ligger an til å bli en tøff returkamp i Beograd.

