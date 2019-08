Casper Ruud utslått i åttedelsfinale i USA

NTB Sport

29-årige Johnson er nummer 82 på ATP-rankingen og dermed 28 plasser bak Ruud, men han har på det beste vært på 21.-plass. Det var for tre år siden. Onsdag viste han seg litt for god for nordmannen i den siste turneringen før US Open.

Derfor er det han som får møte australske John Millman i kvartfinalen.

Amerikaneren overbeviste i egen serve helt fra kampstart på centercourten i Winston-Salem. Han vant første servegame blankt, og Ruud trengte åtte forsøk på å vinne sitt første poeng i motstanderens serve.

Den norske 21-åringen holdt sin egen serve de to første gangene, men så brøt Johnson til 4-2 i et game der Ruud ledet 40-0. Det skjedde på ekstra forsmedelig vis, med to dobbeltfeil på rad etter at amerikaneren kjempet seg opp til deuce.

Nordmannen hadde store problemer med å få inn førsteserven sin. I første sett var han virkelig treffsikker med bare en ting, og det var de gangene han ba om videodømming. Tre ganger ba han om ny vurdering av slag fra Johnson som var dømt inn, og hver gang viste ballen seg å ha vært ute.

Etter å ha skaffet seg overtaket brukte ikke Johnson lang tid på å avgjøre settet. Ved hjelp av en ny dobbeltfeil av Ruud skaffet han seg fordel i nordmannens serve og vant settet med 6-2 etter 34 minutter.

Det så ut til å ha raknet for Ruud, som tapte serven for tredje gang på rad da Johnson brøt til 2-0 i 2. sett. Men han har en evne til aldri å gi seg, og den norske unggutten greide omsider å skape problemer for amerikaneren i hans serve. Han brøt tilbake og utlignet dermed til 2-2 med et blankt servegame.

På 3-3 fikk Ruud en ny bruddball etter to stygge feilslag fra Johnson, men amerikaneren halte gamet i land. Ingen av dem var utilnærmelige i egen serve resten av settet, men begge holdt serven fram til 6-6, og dermed ble det tiebreak.

Der kom Johnson best i gang og ga ikke fra seg initiativet. Han skaffet seg tre matchballer på 6-3. Ruud avverget de to første, men måtte gratulere Johnson med seier etter en time og tre kvarter.

Torsdag er det trekning i USA Open, og da får Ruud vite sin motstander i 1. runde.

