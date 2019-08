Brutalt utgangspunkt for Rosenborg – tapte 0-2 i Zagreb

NTB Sport

RBK-trener Eirik Horneland så ut til å ha en plan om at laget skulle ligge lavt, forsøke å holde nullen og satse på dødballer i den tøffe bortekampen i Zagreb. Den planen slo tidlig sprekker.

Personlige feil førte til at Dinamo scoret på straffe i det 8. minutt og deretter etter et langt utspill fra keeper etter snaue halvtimen.

Et smart og godt Zagreb-lag kunne deretter kontrollere kampen i stor grad, og selv om Rosenborg så skumle ut på dødballer, ble det ikke nettsus for trønderne. Dermed ser veien mot mesterligaens gruppespill svært bratt ut.

– Vi hadde en god sjanse til å få et bedre resultat enn det vi fikk, og derfor er jeg veldig skuffet. Men vi skal gjøre et forsøk hjemme. Dette er ikke over, sa RBK-kaptein Tore Reginiussen til Viasat.

– Vi skaper en del sjanser, og særlig i annen omgang klarer vi å skape litt trykk. Det er egentlig en ganske jevn kamp, men de er litt bedre enn oss i begge 16-meterne.

Hardt straffet

Rosenborgs fremste angrepsvåpen i kampen ble Vegar Eggen Hedenstad med sin svært presise dødballfot. Særlig hjørnespark var det nok av for RBK før hvilen, men litt uflaks og litt udyktighet foran mål, kombinert med en god keeper i Dominik Livakovic, holdt Dinamo-buret rent.

Samuel Adegbenro var fryktelig nær scoring da han hamret til fra 20 meter etter 57 minutter. Skuddet traff tverrliggeren og spratt over.

Da var vertene betydelig mer effektive. Og kampen mer enn antydet at man blir hardere straffet for defensive blundere i Europa enn hjemme i Eliteserien.

Marius Lundemo hadde en uheldig og klønete involvering da han felte den sterke Dinamo-spissen Bruno Petkovic i egen boks etter seks minutter. Straffesparket tok Petkovic selv, og han hamret ballen høyt i målet.

2-0-målet kom etter svakt samspill mellom midtstopperne Even Hovland og Reginiussen. Det ga Hovland et dårlig utgangspunkt i hodeduell med Petkovic, og han endte med å stusse fri Dinamo-vingen Mislav Orsic, som plasserte ballen mellom beina på André Hansen.

– Jeg hadde fart og følte jeg kunne ta den, og jeg prøvde å rope flere ganger. Men så sa jeg at Even gikk i samme duell. Da prøvde jeg å trekke meg, men det ble ikke helt bra, sa Reginiussen.

Bare nesten

Hjemmelaget fikk en stor sjanse til å øke ledelsen igjen i kampens 34. minutt da Rosenborg mistet ballen på egen halvdel. Stortalentet Dani Olmo var god alene mot tre RBK-forsvarer og holdt på ballen før han la igjen til Nikola Moro. Midtbanekollegaen dunket ballen i tverrliggeren og over.

Rosenborgs største sjanse før hvilen kom ikke uventet etter en Hedenstad-corner. Tore Reginiussen var høyest på bakerste stolpe, men headingen gikk like utenfor.

Etter pause satt Rosenborgs spill bedre, og særlig vingene Adegbenro og David Akintola ble mer og mer involvert. Sistnevnte brente en god mulighet da han stresset litt i avslutningsøyeblikket og sleivet ballen utenfor fra 12 meter like etter sidebytte.

Det kunne også se ut til at Rosenborg hadde lært av førsteomgangen. Laget presset høyere etter hvilen og spilte tøffere i forsvar. Det bidro til at det ikke ble flere baklengsmål, men det viktige bortemålet kom aldri.

Mye på spill

Deltakelse i mesterligaen og hundrevis av millioner kroner står på spill for Rosenborg i dobbeltkampen mot kroatiske Dinamo.

Taperen av kampen er uansett sikret gruppespill i europaligaen, der det også venter en pen slump penger, men forskjellen på de to turneringene er stor, både sportslig og økonomisk.

Sist RBK deltok i Champions League-gruppespillet var i 2007. Det kreves en ekstraordinær hjemmekamp om trønderne skal få en retur til den gjeveste europacupen i år.

