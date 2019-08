Tre norske båter i medaljekamp i prøve-OL seiling

NTB Sport

Best plassert er Helene Næss og Marie Rønningen fra Tønsberg i 49er FX-klassen. De er på 4.-plass etter at alle de 12 ordinære seilasene er gjennomført og bare medaljeseilasen for de beste gjenstår.

Den norske duoen vant to av de 12 seilasene. Tirsdag hadde de serien 3-6-8, og med plassiffer 60 (etter strykning av 11.-plassen som var deres svakeste) er de 10 poeng bak britiske Saskia Tidey/Charlotte Dobson, som leder. Fram til den newzealandske båten på 3.-plass skiller 3 poeng.

I Laser Standard er Hermann Tomasgaard fra KNS på 4.-plass etter åtte av ti ordinære seilaser. Tirsdag ble det en 29.- og en 6.-plass. 29.-plassen er hans klart dårligste til nå. Tomasgaard er 19 poeng bak den ledende svensken Jesper Stålheim, men bare seks poeng fra 3.-plassen.

I Finnjolle er Anders Pedersen fra Drøbaksund på 5.-plass etter åtte av ti seilaser. Tirsdagens plasseringer var 11 og 9. Zsombor Berecz fra Ungarn leder klart, men Pedersen er fortsatt på skuddhold av de øvrige pallplassene.

I Laser Radial slo Line Flem Høst litt tilbake etter en katastrofal mandag som sendte henne ned fra 4.- til 17.-plass. Hun er på 14.-plass når to ordinære seilaser gjenstår.

I Nacra 17 endte Nicholas Fadler Martinsen og Martine Steller Mortensen på 16.-plass av 21 båter etter alle de 12 ordinære seilasene, mens brettseileren Sebastian Wang-Hansen endte på 18.-plass av 24 deltakere i RS-X.

Konkurransene i Japan gir viktige erfaringer før neste års OL, ikke minst med tanke på heten og de uvante vindforholdene som møter seilerne.

– Forholdene i dag spilte alle et puss. Alle værprognoser slo feil, og vinden kom fra stikk motsatt retning og var 6-10 knop kraftigere enn varslene sa, sa sportssjef Rigo de Nijs til Norges seilforbunds nettsted etter mandagens seilaser.

– Varmen krever sitt, og vi er opptatt av å holde kontroll med kroppens kjernetemperatur. Et annet utslag av varmen er at vindkast og vindhull oppfører seg annerledes. Temperaturen i vannet er hele 28 grader, og det gjør at trykkforskjellene har et helt annet tempo enn vi er vant med.

Prøve-OL avsluttes torsdag.

