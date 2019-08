Ajax i småtrøbbel i mesterligakvalifiseringen

NTB Sport

Dermed må nederlenderne vinne hjemme i Amsterdam i neste ukes returkamp om de skal ta seg til Champions League-gruppespillet.

Gjestene måtte avslutte den tøffe bortekampen på Kypros med ti mann etter at høyreback Noussair Mazraoui pådro seg sitt andre gule kort for en takling i det 80. minutt.

Likevel klarte Ajax å skape en stor sjanse kort tid før slutt. Klaas-Jan Huntelaar kom alene med keeper Vid Belec og vippet ballen over ham, men en Apoel-forsvarer fikk klarert ballen.

Målsterkt lag

Det manglet ikke på sjansene for hjemmelaget heller. Etter at Ajax hadde åpnet kampen klart best, spilte Apoel seg mer og mer inn i oppgjøret. Ajax-keeper André Onana måtte trå til med klasseredninger ved et par anledninger for å holde nullen.

Dersom Ajax skulle misse på hjemmebane i returen, vil det være en katastrofe for laget som tok seg helt til semifinalen i mesterligaen i vår. Der ble det stopp mot Tottenham etter seirer over storlagene Juventus og Real Madrid tidligere i cupspillet.

Samtidig skal det sies at Ajax røk ut mot Rosenborg i siste kvalrunde til europaligaen for to sesonger siden. Og laget har for vane å score mye mål, så noen enkel oppgave for Apoel blir det ikke.

Borteseirer

I tirsdagens andre kvalkamper sikret Slavia Praha og Brugge seg gode utgangspunkt foran hjemmekampene neste uke.

Slavia slo rumenske Cluj etter en kamp der laget dominerte førsteomgangen. Lukas Masopust scoret på volley etter en corner i det 28. minuttet.

Hans Vanaken ble matchvinner fra straffemerket allerede etter ni minutter for Brugge borte mot LASK Linz. Den formsterke midtbanemannen har scoret fem mål på sju kamper så langt i sesongen.

(©NTB)