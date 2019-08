Pochettino: – Stor tabbe å lukke overgangsvinduet tidlig

NTB Sport

Pochettino er irritert over at overgangsvinduet i England ble lukket 8. august, dagen før Premier League ble sparket i gang. Dermed kan ikke de engelske klubbene lenger kjøpe spillere, men de kan fortsatt selge fram til 2. september.

– Jeg var ikke enig i avgjørelsen, men på det tidspunktet trodde man at det var til det beste for klubbene. Men jeg tror Daniel Levy (styreformann i Tottenham) og andre nå har innsett at det var en stor feil, sier Pochettino ifølge nyhetsbyrået Reuters.

At overgangsvinduet i Spania og øvrige europeiske ligaer fortsatt er åpent gjør at Pochettino risikerer å miste sin danske stjernespiller Christian Eriksen, uten at Tottenham får hentet inn en erstatter.

Eriksen, som blant annet er ryktet til Real Madrid, har under ett år igjen av sin kontrakt. Tottenham-manageren sier han ikke vet om han får beholde den ettertraktede midtbanespilleren.

– Jeg håper at de løser problemene til neste sesong. Vi må jobbe på samme måte som resten av Europa. Det er viktig når man skal konkurrere i europaligaen eller mesterligaen. For meg er det sunn fornuft, og vi må endre det tilbake snarest mulig, sier Pochettino.

(©NTB)