Neerland gir seg som Molde-direktør

– Administrerende direktør Øystein Neerland i Molde Fotball AS har i dag meddelt styrene i Molde Fotball AS og Molde FK at han vil fratre den 31.12.2019, skriver klubben.

Som administrerende direktør i Molde Fotball er Øystein Neerland også daglig leder i Molde FK, i henhold til samarbeidsavtalen mellom Molde Fotball AS og Molde Fotballklubb.

Styrene starter øyeblikkelig arbeidet med å finne Øystein Neerland sin etterfølger.

55-åringen har vært administrerende direktør i Molde siden 2015

Som fotballspiller spilte Neerland 120 kamper for Molde og scoret 35 mål.

