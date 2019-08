Casper Ruud fortsatt nummer 54 i verden

NTB Sport

Casper Ruud er ranket som den 54. beste mannlige tennisspilleren i verden. Det er klart etter at rankinglisten ble offentliggjort mandag.

Dermed beholder nordmannen plassen, som er hans høyeste plassering på verdensrankingen noensinne, til tross for tapet mot 20.-rankede Guido Pella i ATP-turneringen i Cincinnati forrige uke.

I toppen av rankingen er det heller ingen endringer. Listen toppes av Novak Djokovic, foran Rafael Nadal og Roger Federer.

Det norske tennistalentet skal i aksjon mandag kveld i ATP-turneringen i Winston-Salem, North Carolina. Der skal Ruud møte sørafrikanske Lloyd Harris i 2. rundekampen.

Nordmannen hadde walkover i 1. runde.

Dette er siste turnering for 20-åringen før US Open. Årets storturnering på hardcourten i New York starter 26. august.

(©NTB)