Wangberg lagde straffe og scoret da Tromsø fortsatte den gode hjemmerekken

Etter ti minutter var Tromsø-kapteinen for røff i duell med Thomas Lehne Olsen i boks etter en corner. Dommer Rohit Saggi pekte på straffemerket og ga også Tromsø-kapteinen gult kort for forseelsen.

Islendingen Arnór Smárason var iskald og sendte ballen den ene veien og målvakt Gudmund Kongshavn den andre. Målet var hans fjerde for sesongen.

Det gjorde Wangberg rasende.

– Det er helt fryktelig, spør du meg. Dommer bør være «bunnsikker» om han dømmer straffe på det, og den type dueller skjer ti av ti ganger i feltet. Nå skal dommeren plutselig dømme på det der, sa han til Eurosport i pausen.

– I hver eneste duell innenfor sekstenmeteren i hver eneste kamp er det litt holding og riving. Det er begge veier. Så skal man begynne å ta det i denne kampen. Det er vanskelig å forholde seg til en linje, fortsatte Tromsø-stopperen.

Wangberg gjorde det godt igjen da han gikk til værs i boksen på et innlegg fra Morten Gamst Pedersen og stanget inn 1-1. Dermed ble det poengdeling på Alfheim etter at Tromsø kjørte store deler av oppgjøret.

– Vi er ikke fornøyd med poenget. Den første omgangen var vi veldig gode, men i andre omgang mistet vi kampen. Jeg er bekymret for hvordan vi mistet vårt pasningsspill, sa LSK-trener Jörgen Lennartsson.

Uavgjort gjør at Tromsø er ubeseiret på de siste fem hjemmekampene med tre seirer og to uavgjorte. For Lillestrøms del fortsetter den dårlige borterekken. Lennartsons menn har ikke vunnet på de siste fem bortekampene i serien.

