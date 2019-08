Stille protest avløst av høylytt skuffelse for Union-fansen

NTB Sport

Kultklubben fra hovedstaden har for første gang tatt steget opp i 1. Bundesliga. Klubbens tilhengere valgte i den aller første kampen å holde seg tause det første kvarteret i protest mot at bortelaget eies av energidrikkgiganten Red Bull.

Ironisk nok tok det bare 57 sekunder fra Union-fansen begynte å lage lyd til gjestene fra Leipzig tok ledelsen. Marcel Halstenberg scoret ledermålet, og i regnværet før pause økte Marcel Sabitzer og Timo Werner hver sin gang. Christopher Nkunku fastsatte resultatet til 4-0 i 2. omgang.

Julian Ryerson er i Union-stallen, men var ikke i troppen søndag.

RB Leipzig regnes under sin nye trener Julian Nagelsmann (kom fra Hoffenheim) blant favorittene i 1. Bundesliga denne sesongen. Treneren hadde ikke noe vondt å si om Union-tilhengernes protest.

– For en trener er det ikke ille. Jeg kunne rope til spillerne fra siden, og de hørte meg, sa han.

Gavepakker

– Men jeg hadde forberedt dem på at det ville bli øredøvende etter et kvarter. Atmosfæren var utrolig god resten av kampen, sa han etter kampen foran 22.012 tilskuere på Unions hjemmearena An der Alten Försterei.

RB Leipzig skiller seg ut i en liga der klubbmedlemmer har aksjemajoritet i de fleste klubbene, og klubben er upopulær blant alle de andre lagenes tilhengere. Spillerne er blitt tykkhudet og lar seg ikke stoppe av verken stillhet eller skjellsord.

– Mot et så godt lag, en mesterligadeltaker, kan man ikke gi så mange gavepakker som vi gjorde i dag, sa Union-trener Urs Fischer.

Nordtveit på benken

Tidligere søndag vant Eintracht Frankfurt 1-0 over Nagelsmanns tidligere klubb Hoffenheim, som nå trenes av Alfred Schreuder. Håvard Nordtveit var ubenyttet reserve for Hoffenheim.

Etter helgens serieåpning topper Borussia Dortmund tabellen takket være sin 5-1-seier over Agusburg lørdag, der Paco Alcácer scoret to mål. RB Leipzig følger hakk i hæl, mens fem andre lag også vant sin åpningskamp. Det gjorde ikke tittelforsvarer Bayern München, som fredag ble holdt til 2-2 av Hertha Berlin.

