Start klatret til opprykksplass i 1. divisjon

NTB Sport

Martin Ramsland og Sander Sjøkvist scoret målene foran 5181 tilskuere. Start er ni poeng bak serieleder Aalesund, men passerte Sandefjord på bedre målforskjell etter at vestfoldklubben lørdag måtte nøye seg med 2-2 mot Skeid.

Start og Sandefjord ligger an til å duellere om den andre direkte opprykksplassen. De har nå sju poengs luke til nærmeste forfølgere, etter at KFUM Oslo måtte nøye seg med 4-4 mot HamKam i en ellevill målfest der lagene ledet to ganger hver.

Simen Bolkan Nordli fastsatte resultatet da han med sitt annet mål i kampen utlignet for HamKam i det 63. minutt, to minutter etter at Abdul-Basit Agouda ble gjestenes fjerde målscorer med sitt 4-3-mål.

Raufoss tok seg opp på samme poengsum som KFUM og strammet grepet om kvalifiseringsplass da laget vendte 1-2 til 4-2 over Ull/Kisa. Ryan Doghman scoret målet som ga Raufoss ledelsen for godt, og Parfait Bizoza punkterte kampen rett før slutt.

På den siste kvalifiseringsplassen er Sogndal, som lørdag tapte 2-3 hjemme mot Aalesund, takket være bedre målforskjell enn et Kongsvinger-lag som søndag tapte 0-3 for Nest-Sotra. Sistnevnte er nå bare to poeng bak 6.-plassen til Sogndal.

Det var stor dramatikk på Sandnes stadion, der Ole Marius Håbestad ga Jerv 3-2-seier over Sandnes Ulf med en kjempescoring i 10. tilleggsminutt. Tidligere hadde Alexander Dang scoret to ganger for Grimstad-laget.

I søndagens siste kamp ble det 1-1 i bunnoppgjøret mellom Strømmen og Notodden, som er henholdsvis tredje sist og nest sist på tabellen, med bare Tromsdalen bak seg.

