Lundstram ble helten da Sheffield United senket Palace

Scoringen kom tidlig i annen omgang og sørget for en fortjent seier for Sheffield-laget, som spilte solid i hjemmeåpningen og skapte flere farligheter enn gjestene fra London.

Før pause var vertene best, og de skapte også omgangens største sjanse etter 40 minutter. Lundstram slo inn til David McGoldrick, som burde ha scoret fra fem meter, men Palace-keeper Vicente Guaita avverget med en refleksredning.

Kort tid etter hvilen skulle hjemmelaget imidlertid få lønn for strevet. Uromomentet Lundstram var på farten igjen og banket ballen i mål etter at Guaita forsøkte å slå unna et innlegg fra Luke Freeman.

Søndagens fulltreffer betyr at Lundstram har scoret mål i alle de fire øverste divisjonene i engelsk fotball i løpet av fem sesonger. Han spilte på nivå fire og tre for Oxford og senere i mesterskapsserien og nå Premier League for Sheffield United.

Etter scoringen la Sheffield-laget seg lavt, mens Crystal Palace forsøkte å legge press på hjemmelagets svært kompakte forsvar. Det lyktes de ikke spesielt godt med, og det var i stedet Sheffield United som fortsatte å skape muligheter utover i omgangen.

På tampen ble det selvsagt litt trafikk rundt United-boksen ettersom Palace jaget et utligningsmål. Men hjemmelaget fortsatte å spille kynisk og solid, og dermed endte det 1-0.

Sheffield United er tilbake i Premier League for første gang siden 2006/07-sesongen, og laget har fått en god start. Etter uavgjort borte mot Bournemouth i premieren står laget med fire poeng. Palace har på sin side ett poeng etter de to første serierundene.

