Kollaps mot slutten sendte Reitan nedover på lista

Reitan var bare tre slag bak lederen før søndagens avsluttende runde. Han var aldri med i seierskampen for fullt, men lå an til en meget sterk plassering inntil den svake avslutningen sendte ham ned til delt 14.-plass.

Hadde han spilt de to siste hullene på par, ville det i stedet blitt delt femteplass.

Reitan imponerte med 66-runder både torsdag og lørdag. Fredag brukte han 71 slag, mens han søndag måtte helt opp i 74 slag for å ta seg rundt banen. En stund var han to under par for dagen, etter birdie på 9. og 10. hull. Han måtte tåle bogey på 13. hull før marerittet på de to siste hullene.

Espen Kofstad brukte 70 slag søndag og endte på delt 48.-plass.

Thomas Pieters fra Belgia forsvarte sin ledelse og vant turneringen ett slag foran spanske Adri Arnaus. Pieters endte 19 slag under par totalt og var dermed åtte foran Reitan.

Pieters er den første som har vunnet turneringen i Praha to ganger. Han seiret også i 2015.

