Hoelgaard briljerte på sisteetappen i Arctic Race, Lutsenko ble sammenlagtvinner

NTB Sport

Det var Uno-X-rytteren Hoelgaards første etappeseier i et UCI-ritt noen gang.

Det ble en stor seier for kontinentalrytteren fra Rogaland. Det var den ellevte norske etappeseieren i Arctic Race-historien. Hoelgaard rykket fra med rundt seks kilometer igjen.

– Dette var utrolig stort. Jeg hadde så godt hjelp av lagkameratene gjennom hele rittet. Jeg så at de andre så kokt ut, og jeg tenke at jeg hadde muligheten til å skaffe meg en luke. Jeg følte meg sterk, og dette er den største seieren i min karriere. Det er for tidlig å si hva den kan bety på sikt, sa Hoelgaard i seiersintervjuet med TV 2.

Amund Grøndahl Jansen i den norske mesterskapstrøya tok nesten igjen Hoelgaard på oppløpet inne i sentrum av Narvik etter de 165,5 kilometerne fra Lødingen, men Jumbo-Visma-rytteren måtte nøye seg med 2.-plassen på etappen.

– Dette var utrolig skuffende siden jeg følte meg så bra. Jeg kunne like gjerne ha gått fra bunnen og hentet ham. Dette var surt. Dette hadde gått om jeg hadde hatt noen til å hjelpe meg. Det er en flott seier for Markus. Gøy at det blir noen norske etappeseirer, sa Jansen til TV 2.

Warren Barguil ledet med tre sekunder sammenlagt på Aleksej Lutsenko fra Kasakhstan før den siste etappen, og han økte til fem sekunder inkludert klatrepoengene før spurten i Narvik. Men det var Lutsenko som var best av de to på de avsluttende kilometerne og tok sammenlagtseieren med ett sekund ned til Barguil.

– Overraskende! Det er helt ubeskrivelig. Jeg må takke mine lagkamerater, sa Lutsenko.

Sindre Skjøstad Lunke (Riwal Readynez) ble beste norske sammenlagt med 6.-plass. Hoelgaard endte på 7.-plass og Jansen ble nummer åtte.

