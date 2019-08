King åpnet målkontoen i Bournemouth-seier

NTB Sport

Bournemouth ble tildelt straffe etter bare 40 sekunder da Callum Wilson ble meid ned av Tom Heaton i Aston Villa-boksen. King var iskald fra elleve meter og satte straffen knallhardt i venstre hjørne. Heaton var sjanseløs på forsøket fra King, som nå har åpnet scoringskontoen i Premier League.

Bournemouth tok en sterk borteseier. Harry Wilson satte inn 2-0 like etter med en lekker scoring fra nærmere 25 meter, men kampen scoring var det likevel Douglas Luiz som sto for. Etter drøye 70 minutter fikk brasilianeren ballen på 20 meter etter en corner. Han klemte til og banket ballen i krysset. En perle av en scoring for nysigneringen.

Det ble ikke flere scoringer i oppgjøret på Villa Park. Bournemouth har tatt fire poeng på de to første kampene.

Finsk show i Norwich

Norwich, med Alexander Tettey på benken, slo kraftig tilbake etter 1-4-tapet i seriepremieren mot Liverpool sist fredag. Teemu Pukki var i fyr og flamme i lørdagens oppgjør og scoret alle de tre målene i 3-1-seieren over Newcastle.

1-0 kom på volley etter halvtimen. 2-0 ble satt hardt i nærmeste etter timen. og 3-0 alene med Martin Dúbravka med kvarteret igjen å spille. Jonjo Shelvey reduserte på overtid. Tettey fikk de siste to minuttene for Norwich.

Etter scoringen mot Liverpool i den første runden er Pukki nå oppe i fire mål. Med det er han toppscorer i ligaen.

Bernard ble den store helten for Everton da Watford ble slått 1-0 på Goodison Park. Han ble spilt gjennom av Lucas Digne etter ti minutter, og kantspilleren dro seg inn i banen før han banket ballen i nærmeste hjørne. Seieren gjør at Everton har fire poeng.

