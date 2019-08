Haaland vippet ned fra måltoppen tross to fulltreffere

NTB Sport

Spisstalentet scoret Salzburgs første og tredje mål i 6-0-seieren over St. Pölten på bortebane. I tillegg bidro han med en målgivende pasning på Hwang Hee-chans 4-0-mål.

Haalands lag topper tabellen etter fire strake seirer. Nordmannen står med seks mål på de fire kampene, men han er likevel ikke toppscorer i den østerrikske ligaen, slik han var etter tre kamper.

Israeleren Shon Weissmann scoret nemlig fire ganger for Wolfsberg hjemme mot Mattersburg lørdag, og med det er han oppe i sju mål.

Haalands målform gjør ham uansett mer og mer aktuell for Lars Lagerbäcks A-landslag. Tidligere i uken sa Lagerbäck følgende om spissen til NTB:

– Han har i hvert fall kommet så langt at jeg kan si at han er inne på vår liste over pluss/minus 35 spillere. Så får vi se hvor han havner når det blir klart for å ta ut laget.

Norge spiller EM-kvalifisering mot Malta og Sverige i starten av september.

