Barcelona bekrefter Suarez-skade

Barcelona sier at det er snakk en skade i den høyre foten uten å spesifisere det noe nærmere. Fra før har klubben Lionel Messi ute med en leggskade, og Messi var heller ikke med mot baskerne. Messi ble skadd under trening tidligere i august.

Suárez ble erstattet av nysigneringen Antoine Griezmann i midtspissrollen, men heller ikke franskmannen kunne gjøre noe med at Athletic Bilbaos 38-åring Aritz Aduriz scoret på et flott brassepark i det 83. minutt med sin første berøring på ballen etter at han ble byttet inn.

