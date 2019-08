Solskjær: – Alexis blir i United

NTB Sport

Sanchez har fortsatt til gode å imponere i United-trøya etter overgangen fra Arsenal i januar i fjor.

Chileneren, som kun har scoret ett mål på 45 kamper for «de røde djevlene», var ikke inkludert i troppen som knuste Chelsea 4-0 i seriepremieren på Old Trafford. Dermed har flere medier de siste ukene hevdet at Sanchez ønsker seg bort fra klubben og at United ønsker ham solgt.

På fredagens pressekonferanse avviste Solskjær at det er tilfelle.

– Alexis er profesjonell. Han jobber godt hver eneste dag på trening. Han ønsker virkelig å være en del av dette.

– Medienes påstander om at han er flyttet ned til reservene… Selvsagt er han ikke det. Han er en del av vår tropp og er en veldig god spiller. Han er et par uker bak de andre, men er nær å komme med, sa Solskjær, som la til at angrepsrekka til United ikke er den største.

– Så Alexis kan ende opp med å spille flere kamper enn dere forventer. Vi forventer at han blir god i denne klubben. Han er en kvalitetsspiller.

Vanskelige ulver

Manchester United møter Wolverhampton borte mandag. Nettopp Wolverhampton, eller ulvene som de kalles, skapte trøbbel for United forrige sesong. På tre møter vant Wolverhampton to av kampene, mens det tredje endte uavgjort.

Denne gangen har Uniteds norske manager stor tro på seier. En av årsakene til at nordmannen er sterk i troen, er bredden i United-troppen.

– På alle gode lag jeg har spilt, har vi alltid hatt en god keeper og et solid forsvarsrekke, sa Solskjær.

– Hver eneste kamp er et puslespill fordi vi har gode spillere overalt. Forrige kamp måtte vi utelate Chris Smalling, Fred, Alexis og Phil Jones fra 18-mannstroppen. Det er et lite puslespill over hele banen, men det er et hyggelig problem å ha.

Selvsikre

Wolverhampton vant 2-1 i begge sine United-seire forrige sesong. Begge var på eget gress. På Old Trafford delte lagene poengene da det endte 1-1.

– Man går alltid inn i kampene med en positiv innstilling og med tro på at man skal vinne. Det er tøffe kamper. Wolverhampton er et vanskelig lag å bryte ned. De forsvarer seg dypt, og de gir deg ikke mye rom i kampen. De er gode på kontringer, og dødballene deres er alltid farlige, sa Solskjær da han beskrev mandagens motstander.

– Vi har sett på de siste kampene fra forrige sesong for å se om det noe annerledes vi kan gjøre, men formen vår, innstillingen vår og humøret etter seieren (mot Chelsea) er strålende, så vi går selvsikre inn mot kampen.

