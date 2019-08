O-VM: Nordberg på 5.-plass da svenske tok gull

NTB Sport

Førsteårssenioren Simona Aebersold ledet i mål da Alexandersson og Nordberg kom fossende mot mål. Det ble svensk seier, mens Nordberg ble nummer fem.

Tove Alexandersson var suveren på langdistansen, men fikk tøff motstand fra Aebersold. Etter 3,5 kilometer var den svenske løperen 3 sekunder foran, i mål etter 5,5 kilometer skilte det 5 sekunder i hennes favør.

Mellomdistansen er litt mer intensiv enn langdistansen. Det er mer o-teknisk krevende og kortere strekk mellom postene. Dermed er det ikke fullt så viktig å ta de riktige veivalgene underveis.

Den store norske veteranen Anne Margrethe Hausken Nordberg var best av de norske, men allerede på første mellomtid var hun 1.12 minutter bak lederen og nede på 11.-plass. Ved neste melllomtid var Nordberg tatt igjen med to minutter av Alexandersson. Hun hadde derimot en knallavslutning og var 1.47 bak vinneren i mål. Det skilte to sekunder til bronsen på hennes femteplass.

– Det er jo kanskje min beste mellomdistanse. Jeg har gjort en kjempejobb for å komme opp på dette nivået, sa Nordberg.

Marianne Andersen tapte mye fra start og var over to og et halvt minutt bak lederen etter 2,1 kilometer. I mål var det 4.14 minutter opp til vinneren. Hun ble nest beste norske kvinne på 12.-plass.

Kamilla Olaussen endte på 16.-plass, slått med 4.58 minutter.

Den russiske tittelforsvareren Natalja Gemperle og finske Venla Harju delte bronsen.

