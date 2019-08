Northug tilbake på langrennslandslaget som sponsor

NTB Sport

Petter Northug lanserer i disse dager sine egne solbriller og har nå inngått en sponsoravtale med Norges Skiforbund.

– Det var kanskje ikke så mange som hadde sett for seg at navnet mitt ville bli å finne midt i ansiktet på den norske skieliten etter at jeg hadde lagt opp, sier en fornøyd Northug i en pressemelding.

Det var TV 2 som først skrev om avtalen som innebærer at trenere, støtteapparat og utvalgte løpere i norsk langrenn vil bruke «Northug Multisportbriller».

Millionbeløp

Northug vil på sin side bidra i arbeidet med å utvikle skiidretten gjennom en mentorrolle overfor unge, lovende skitalenter i utvalgte formål som Northug og Skiforbundet vil avklare nærmere.

I pressemeldingen står det at det for eksempel kan være jentesatsing, parasatsing eller andre relevante prosjekter.

Midlene i avtalen med Petter er øremerket aktiviteter og drift, ikke stipender til utøvere. Verdien på avtalen er ikke kjent, men TV 2 skriver at Northug må punge ut millionbeløp for å være solbrilleleverandør til landslaget.

Gjensidig glede

– Nå når jeg selv ikke lenger er aktiv er dette en fantastisk mulighet til å kunne gi tilbake til den idretten som både har gitt meg mye og som betyr så mye for meg. Å få mulighet til å «løfte» lovende talenter i norsk idrett i en mentorrolle blir en ekstra stor bonus for meg, sier skikongen.

Også langrennsledelsen gleder seg over det nye samarbeidet med 33-åringen som har vunnet to OL-gull og 13 VM-gull.

– At Petter fortsatt brenner for skiidretten og vil bidra til utvikling av norsk langrenn, synes vi er utrolig morsomt og inspirerende, sier langrennssjef Espen Bjervig.

