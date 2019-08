Jarstein og Skjelbred med sterkt poeng i München

NTB Sport

Gjestene fra hovedstaden ledet 2-1 ved pause etter å ha vendt kampen med to raske scoringer, men mistet seieren på en unødvendig VAR-straffe. Marko Grujic, som hadde scoret ledermålet og lå an til å bli matchvinner, rev helt unødvendig ned Robert Lewandowski inne i feltet mens ballen var et helt annet sted.

Dommerne fikk det naturlig nok ikke med seg, men TV-kameraene registrerte det, og i VAR-rommet var man våkne. Etter en tur ved sidelinja pekte dommeren på straffemerket.

Dermed kunne Lewandowski sette inn 2-2 med sin annen scoring for kvelden. Han hadde allerede satt rekord ved å score i femte åpningskamp på rad da han ga Bayern ledelsen.

Det skulle ikke holde til tre poeng. Etter å ha vunnet serieåpningen sju år på rad måtte Bayern nøye seg med ett poeng foran 75.000 tilskuere i egen storstue.

Et defensivt disiplinert Hertha-lag med en etter hvert meget god Jarstein bakerst sørget for det. Den norske landslagsmålvakten innledet kampen noe famlende og mistet ballen på et hjørnespark etter et snaut kvarter, men ble da berget av lagkameraten Lukas Klünter, som renset unna.

Ti minutter senere tok hjemmelaget ledelsen da Lewandowski scoret på innlegg fra Serge Gnabry, men Hertha lot seg ikke knekke. I det 36. minutt utlignet gjestene på heldig vis da et skudd fra Dodi Lukebakio traff Vedad Ibisevic i ryggen, endret retning og utmanøvrerte keeper.

To minutter senere ble Grujic spilt gjennom. Han rundet Manuel Neuer og satte inn 1-2-målet foran et sjokkert hjemmepublikum.

Jarstein leverte flere sterke redninger, blant annet alene mot Kingsley Coman og på et knallskudd fra Gnabry, men Bayern fikk sin utligning da Grujic mistet hodet og rev Lewandowski i armen. Spissen falt rett, men straffeavgjørelsen var korrekt.

På 2-2 greide ikke Bayern å skape virkelig store sjanser. Skjelbred kom inn for Hertha og hjalp til å tette igjen på veien mot et bortepoeng som gleder alle Herthas tilhengere.

