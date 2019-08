Golf: Motgang for Hovland i Ohio

NTB Sport

Den norske golfkometen var i delt ledelse etter å ha gått første runde i Columbus, Ohio sju slag under par. Det startet bra også fredag, med birdie på det tredje hullet han spilte, men så ble det vanskeligere.

Hovland var blant dem som startet dagen på 10. hull. Han fikk bogey både på 15., 16. og 18. hull, og nye bogeyer fulgte på 2. og 5. hull. Dermed var han fire over par for dagen og bare tre under totalt.

Dermed falt han til delt 15.-plass, riktig nok med fire av fredagens hull igjen å spille og mulighet til å klatre igjen.

Kristoffer Ventura, som allerede har sikret plass på neste års PGA-tour gjennom sine plasseringer på B-touren gjennom hele sesongen, er på par etter 14 spilte hull fredag. Han gikk åpningsrunden på 70 slag (en under par) og er foreløpig på delt 33.-plass.

Ventura er en av 25 spillere som sikret PGA-tourkort gjennom plasseringer på B-touren før de tre finaleturneringene som også gjelder som kvalifisering. De 25 beste sammenlagt i de tre turneringene får også spille på PGA-touren neste år, og det er Hovlands oppgave å sikre seg plass blant dem.

Venturas ukonvensjonelle vei mot verdens beste golftour ble for øvrig slått stort opp på B-tourens nettsted fredag.

