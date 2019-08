Solbakkens København bytter gress etter straffedrama

NTB Sport

I tirsdagens kamp mot Røde Stjerne måtte kampen avgjøres på straffer etter at det sto 2-2 sammenlagt etter ordinær tid i dobbeltoppgjøret.

Banen var i så dårlig stand at spillerne slet med å se straffemerket, og området rundt straffemerket var omgjort til et gjørmehull. I alt åtte av de fjorten første straffesparkene ble brent – mange forsvant høyt over målet – og til slutt vant Røde Stjerne 7-6 etter at 22 straffer var tatt i den danske hovedstaden.

Dermed var mesterligaeventyret over for Ståle Solbakken og København – og spill i europaligaen er det meste danskene nå kan håpe på. Det avgjøres i en siste kvalifiseringskamp mot finske HJK eller Riga.

Nå har klubben bestemt at det skal legges nytt gressteppe i Parken etter hjemmemøtet med Nordsjælland 25. august.

