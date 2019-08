Sørloth bidro sterkt til Trabzonspor-avansement i europaligaen

NTB Sport

Sørloth brukte kun elleve minutter på å sende Trabzonspor i ledelsen på eget gress. På innlegget til José Sosa steng nordmannen til værs og sørget for 1-0.

Scoringen var trønderens andre på like mange kamper for den tyrkiske klubben. I oppgjøret i Tsjekkia sikret Sørloth et godt utgangspunkt og viktig bortemål da han sikret 2-2 like før slutt.

I torsdagens oppgjør var Sørloth lenge den eneste målscoreren, men et snaut kvarter før slutt sørget Adam Hlozek for spenning da han reduserte for gjestene.

Sørloth ble byttet ut minuttet etterpå, men tyrkerne klarte allikevel å ro i land avansement til neste kvalifiseringsrunde.

Med 3-3 sammenlagt var nordmannens lag videre på bortemålsregelen. Da tsjekkerne presset på for avansement, sørget Filip Novak for 2-1-seier og følgelig 4-3 sammenlagt for tyrkerne.

I neste runde skal Sørloths lag i aksjon mot greske AEK Aten. Nordmannen er lånt ut fra Premier League-klubben Crystal Palace fram til sommeren 2021.

(©NTB)