Molde undervurderer ikke Aris

– Vi vet av erfaring etter hjemmekampen at Aris er et godt fotballag. Vi må møte opp og gjøre en god kamp for at dette skal gå bra. Det går ikke av seg selv dette her, sier Moe til Eurosport før torsdagens bortekamp.

Magnus Wolff Eikrem, Eirik Hestad og Martin Ellingsen satte inn målene for Molde i hjemmemøtet og sikret et svært godt utgangspunkt før returmøtet i Thessaloniki. Men ifølge Moe er det ikke snakk om å ta lett på oppgaven i Hellas.

– Dette går på det å være profesjonell, det å ta steg både som enkeltindivid, lag og som klubb. Vi lærer oss at ingenting er viktigere enn det neste, og at det som har skjedd er historie.

Norges andre gjenværende lag i europaligakvalifiseringen, Haugesund, har et vrient utgangspunkt før bortemøtet med PSV. Nederlenderne vant 1-0 på Haugesund stadion.

Haugesund-trener Jostein Grindhaug sier det nå handler om å gjøre det umulige mulig, og at de ikke kommer til å legge seg bakpå på Philips Stadion i Eindhoven.

– Gjør vi det kommer vi til å få det fryktelig tungt. Vi må våge å holde på ballen, spille vårt spill og gå i angrep når vi har muligheten, sa FKH-treneren på onsdagens pressekonferanse ifølge klubbens nettsider.

Steven Bergwijn scoret PSVs mål på straffe i det første oppgjøret.

